Cura della pelle in autunno: idratazione, pulizia e rimedi

Come idratare, detergere e proteggere la pelle del viso e del corpo durante l'autunno: ecco la routine di bellezza e i rimedi fai da te più efficaci.

Parliamo di: Rimedi naturali

I mesi estivi mettono a dura prova la pelle del viso e del corpo, che proprio all’inizio della stagione autunnale necessita di cure particolari per prepararsi adeguatamente all’inverno. Il sole, la salsedine, il cloro della piscina e semplicemente l’abbronzatura che svanisce sono i principali responsabili della secchezza e della poca luminosità che è facile percepire sulla pelle in autunno. Anche i primi freddi e gli sbalzi termici possono lasciare segni evidenti sulle mani, che appaiono screpolate e ruvide, così come sul viso e sul corpo possono manifestarsi chiari segnali di disidratazione e stress.

Come correre ai ripari e rigenerare la pelle in vista dell’inverno e delle temperature in picchiata? Le parole chiave da tenere a mente sono tre: idratare a sufficienza, detergere in profondità e sfruttare i rimedi offerti dalla natura per nutrire e proteggere l’epidermide.

Idratare a sufficienza

Garantire alla pelle un’idratazione ottimale è uno step fondamentale. Per ottenere questo obiettivo è necessario agire su due fronti: bere acqua a sufficienza, anche fino a 2 litri al giorno, ma anche utilizzare creme e unguenti che nutrono a fondo e rendono la pelle elastica e idratata. Sul viso, ad esempio, è sempre utile applicare una crema idratante da giorno con un leggero fattore di protezione solare anche in autunno, proteggendola dai raggi solari e dall’inquinamento. Per il corpo, invece, è possibile usare lozioni e oli idratanti subito dopo il bagno o la doccia.

Detergere in profondità

utilizzare detergenti non aggressivi, da scegliere in base alla tipologia di pelle;

applicare un olio idratante sulla pelle del corpo ancora umida e leggermente tamponata, subito dopo la doccia. L’olio di mandorle dolci, ad esempio, è ideale per questo utilizzo;

esfoliare periodicamente la pelle del viso e del corpo, concedendosi un trattamento delicato che non aggredisca la pelle soprattutto se screpolata;

utilizzare uno struccante delicato, a base di acqua micellare, ad esempio, che rimuova perfettamente il make-up.

Rimedi naturali

Per quanto riguarda la pelle del viso, inoltre, è utile concedersi uno scrub periodico per esfoliare e riossigenare l’epidermide. Un’ottima soluzione naturale è a base di zucchero, miele e olio di mandorle dolci: miscelando i tre componenti, si ottiene un composto da massaggiare sul viso con movimenti circolari in modo da rimuovere impurità e cellule morte, risciacquando poi con acqua tiepida.

Per il corpo, invece, una soluzione naturale e low cost per esfoliare è data dall’amido di riso, da amalgamare con olio di argan e zucchero. Massaggiando il composto sul corpo, si può beneficiare del potenziale lenitivo e rilassante.