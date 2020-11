Cura dei capelli: come lavarli nel modo corretto

Un elenco di consigli pratici per avere ogni giorno i capelli puliti e lucenti, nonostante i numerosi lavaggi.

Parliamo di: Bellezza naturale e Green Beauty

In ogni buona hair care routine sono compresi naturalmente anche i lavaggi equilibrati del cuoio capelluto. Il timing varia a seconda della struttura. La cura dei capelli, comunque, prevede una serie di precetti universali che permettono di mantenere la propria chioma lucente e in buona salute.

I capelli infatti necessitano di una “speciale” beauty routine che consiste in una detersione delicata finalizzata a non danneggiare o ad accentuare eventuali alterazioni del cuoio capelluto. In questo articolo vi forniamo una lista di consigli per procedere al lavaggio nel modo corretto.

Cura dei capelli: come bisogna lavare la chioma?

Partiamo da un punto semplice ma importantissimo: non tutti i capelli sono uguali. Ogni tipologia necessita di prodotti diversi. Esistono shampoo e balsami appositi per ogni chioma, secca o grassa che sia; ma come faccio a stabilire se, a prescindere dal tipo di capello, sto acquistando un buon prodotto?

Secondo l’Associazione Italiana di Dermatologia e Cosmetologia (AIDECO), un buono shampoo deve soddisfare requisiti come:

rimuovere lo sporco;

rispettare il film idrolipidico dei capelli;

rispettare o ripristinare il pH del cuoio capelluto;

idratare e proteggere i capelli;

non provocare irritazioni o sensibilizzazione;

trattare i sintomi di alterazioni del cuoio capelluto.

Per quanto riguarda la frequenza di applicazione, molto dipende dal vostro tipo di capello. Si va da un minimo di una volta a settimana ad un massimo di 3, per mantenerli puliti ma senza rovinarli. Scegliete sempre prodotti naturali o comunque green in modo da essere certi che i siliconi non danneggino i vostri capelli.

Quando siamo sotto la doccia applichiamo lo shampoo, massaggiando delicatamente le radici e poi risciacquiamo con acqua tiepida in modo da non sottoporre il nostro capello ad uno stress eccessivo. Applichiamo poi il balsamo e, se necessario, in un secondo momento la crema. Ora siete pronte ad uscire ma c’è un passaggio nella vostra hair care routine che non può proprio mancare: l’applicazione dell’olio. Ora e solo ora siete pronte per passare ad asciugarli.