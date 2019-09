Cupra Tavascan, ecco il SUV elettrico sportivo SEAT

Cupra Tavascan è un concept di un SUV elettrico sportivo, basato sulla piattaforma MEB, e caratterizzato da 450 Km di autonomia.

Parliamo di: Auto elettriche

Cupra, il brand sportivo di SEAT, ha tolto i veli alla nuova concept car Tavascan. Trattasi di un SUV elettrico sportivo che debutterà al Salone Internazionale dell’Automobile di Francoforte. Un modello interessante su molti fronti. SEAT sta lavorando molto nel settore della mobilità elettrica ed in particolare attraverso il suo brand Cupra, segno che il suo futuro è ad elettroni. Per quanto riguarda la Tavascan il SUV adotta linee curate con l’obiettivo di migliorare l’aerodinamica e quindi di riflesso l’efficienza ed i consumi. L’accento sportivo è sottolineato dalla coda in stile coupé.

Questo concept di auto elettrica adotta tanta tecnologia a bordo. Per quanto riguarda il powertrain la Cupra Tavascan disporrà di due motori elettrici, uno per asse. Complessivamente il SUV elettrico potrà contare su 306 cavalli oltre che sulla trazione integrale. Una potenza più che sufficiente per consentire di accelerare da 0 a 100 Km/h in meno di 6,5 secondi. Il costruttore evidenzia che il concept dispone di un pacco batteria agli ioni di litio da 77 kWh in grado di garantire un’autonomia di 450 km secondo il ciclo di omologazione WLTP.

Il SUV si basa sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen e poiché il pacco batteria è collocato sotto il pianale, il baricentro risulta molto basso, a tutto vantaggio dell’agilità di guida.

Cupra Tavascan colpisce anche negli interni dove sfoggia tanta tecnologia all’avanguardia. La console è dominata dai due maxi schermi digitali. Il primo, dietro al volante, offre una diagonale da 12,3 pollici e racchiude tutte le informazioni di guida. Il secondo, da ben 13 pollici e posto centralmente, è dedicato al sistema infotelematico. All’interno, l’illuminazione è affidata ai LED, mentre i sedili, sportivi, sono realizzati in pelle e alcantara. Seat non ha confermato, al momento, alcun piano per portare questa concept car in produzione.