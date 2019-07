Cuccioli ed educazione: gli errori più comuni

Quando si educa un cucciolo è importante non cedere a vizi e ad atteggiamenti permissivi: ecco gli errori più comuni e frequenti.

L’energia e la gioia di un cucciolo di cane possono rivelarsi inebrianti e trascinanti: a un piccolo quadrupede spesso si concede tutto, fino a commettere una serie di errori che possono influenzarne la crescita. Accudirlo e seguirlo in modo corretto è sempre la scelta migliore, senza eccedere con vizi e comportamenti accondiscendenti in modo da favorire un’interazione positiva, sinergica e piena di amore.

Bisogni e guinzaglio

Perché il cucciolo impari a fare i bisogni durante la passeggiata, è importante mostrare un atteggiamento calmo e paziente: la sgambata deve rientrare nella routine quotidiana senza fretta e ansie. Meglio proseguire nella passeggiata appena il piccolo avrà espletato le funzioni fisiologiche, evitando un rientro repentino, ma riempiendolo di lodi ed elogi. Durante il giretto è necessario evitare che tiri al guinzaglio, preferendo una camminata più tranquilla e meno ansiosa: in questo caso potrebbe risultare utile coinvolgere un educatore.

Enfasi e accoglienza

Se suona il campanello e arrivano ospiti, il proprietario dovrà mostrarsi sereno e tranquillo per non eccitare il cucciolo, evitando di correre verso la porta enfatizzando l’evento e favorendo una reazione eccessiva. Una crocchetta potrebbe distrarlo, come chiuderlo in camera per qualche secondo, ma sempre lasciandolo in compagnia di un osso di gomma da masticare. Fido dovrà imparare a non saltare sugli ospiti, anche solo per mostrare gioia e felicità: potrebbe assimilare il comportamento sbagliato portandolo avanti anche in età adulta. Potrebbe aiutare versare qualche crocchetta per terra, in presenza di amici ed estranei, così da distrarlo evitando slanci e salti.

Denti

I cuccioli esplorano il mondo attraverso i loro denti, mordicchiando con gioia tutto quello che capita a tiro: mani comprese. Un comportamento in apparenza tenero che potrebbe risultare fastidioso in età adulta. Per impedire che prosegua nell’errore basta consegnargli un gioco o qualcosa di goloso da sgranocchiare, così da spostare il suo interesse e rinforzando il gesto con lodi e apprezzamenti.

Cibo e limiti

Impossibile resistere a due occhi supplicanti che fissano il proprietario quando è seduto a tavola: uno sguardo compassionevole che spesso frutta cibo e avanzi dal piatto. Un atteggiamento che è meglio fermare subito, per impedire che il cane ripeta per sempre l’errore. Meglio distrarlo consegnandogli un Kong ripieno di bocconcini, utile a occuparlo per un po’ di tempo. Anche per gli spazi casalinghi è necessario imporre regole e divieti così da moderare l’eccitazione di un cagnolino che salta su divani e letti rischiando di farsi male: meglio insegnargli regole e comandi magari con il supporto di un educatore canino.

Socializzazione e toelettatura

Fondamentale la socializzazione di un cucciolo in piena salute e correttamente vaccinato, così da favorire la conoscenza con umani e propri simili in modo da aumentare la sicurezza personale e la comunicazione. Anche la toelettatura è una prassi necessaria, da effettuare sia in casa che dall’esperto di fiducia, un percorso a cui giungere gradualmente e con la giusta calma effettuando qualche pratica tra la sicurezza delle mura domestiche.

Regole, apprendimento

Il cucciolo dovrà imparare a muoversi per casa senza varcare le zone off-limits, magari rimanendo da solo per buona parte della giornata senza abbandonarsi a pianti e lamenti. Non bisogna dimenticare che Fido apprende continuamente e per questo il training deve risultare sempre operativo, meglio se con qualche suggerimento appreso dall’educatore di fiducia che potrà affiancare il proprietario grazie con l’aiuto di un corso mirato.