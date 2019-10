Cucce per cani da interno: come sceglierle e migliori modelli

Sono moltissime le alternative per le cucce per cani da interno: ecco come scegliere e quali sono i modelli migliori sul mercato.

La cuccia è un elemento indispensabile per il benessere dell’amico cane, anche per quegli esemplari esclusivamente domestici. Ricavare all’interno dell’abitazione un angolo completamente dedicato al quadrupede, infatti, permetterà all’animale non solo di poter approfittare di uno spazio tutto per sé, ma anche di sentirsi parte integrante del nucleo familiare. Ovviamente, all’interno dell’appartamento non è necessario ricorrere a cucce rinforzate pensate per il giardino – queste ultime più resistenti, per affrontare gli agenti atmosferici – ma ci si può sbizzarrire con morbide stoffe e materassini accattivanti. Ma come scegliere una cuccia da interno e quali modelli prediligere?

Sono moltissime le alternative di cucce da interno, perfette per ogni abitazione: ne esistono di aperte, come i classici e morbidi materassini, o di chiuse per garantire all’animale protezione e privacy. Gli elementi da prendere in considerazione per l’acquisto sono ovviamente la stazza dell’animale, affinché il morbido spazio possa accoglierlo senza fatica, quindi i materiali utilizzati. Si prediligano fibre naturali, per evitare eventuali irritazioni e allergie, così come soluzioni prive di bottoni o di decorazioni che potrebbero staccarsi ed essere inavvertitamente ingoiate dall’animale. Ancora, molto importante è la possibilità di rimuovere tessuti e cuscini per un pronto lavaggio. Di seguito, qualche consiglio.

Cucce da interno per cani: i consigli

Dibea, cuscino per cani rosso e nero

Per chi fosse alla ricerca di un semplice materassino per cani, Dibea offre la sua soluzione in morbido tessuto Oxford, dalla colorazione rossa e nera. Dalle dimensioni di 65x50x20 centimetri, la soluzione prevede un cuscino centrale estraibile, abbinato a due morbidi cuscini 16×16 per permettere al cane di posare il capo. Stabile e resistente, il tessuto prevede un trattamento antigraffio e idrorepellente. Può essere utilizzata, almeno nella bella stagione, anche per gli esterni.

Il cuscino è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 19.95 euro. Qui per acquistarlo.

A-Best: cuccia per cani a forma di squalo

Per chi fosse alla ricerca di una soluzione originale e simpatica, adatta a quadrupedi di piccola e media taglia, A-Best propone un’insolita cuccia da interni a forma di squalo. Dotata di un cuscino interno, estraibile e facilmente lavabile, garantisce comodità all’amico animale e anche momenti di privacy. Ancora, si tratta di un prodotto caldo e accogliente, perfetto quindi per le giornate d’inverno quando la temperatura è più ridotta e, con molta probabilità, il cane vuole concedersi dei sonnellini in più. Il prodotto è disponibile in due taglie diverse, sia per accogliere piccoli quadrupedi che esemplari di media stazza. Inoltre, i materiali sono antiscivolo e resistenti a morsi, graffi e umidità.

Il prodotto è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 24.99 euro. Qui per acquistarlo.

LvRao, cuccia per cani pieghevole

Completamente coperta e dal design tipico a casetta, la cuccia di LvRao è perfetta per quei cani che non disdegnano piccoli momenti di relax durante la giornata, senza essere disturbati. Di dimensioni pari a 55x40x42 centimetri, questa soluzione include un piccolo e morbido lettino, su cui l’animale potrà adagiarsi comodamente per il massimo del riposo. Resistente e facile da pulire, è adatta per qualsiasi collocazione all’interno dell’appartamento, anche direttamente adagiata sul pavimento senza la necessità di tappeti e affini. La cuccia, inoltre, è pieghevole per un facile trasporto, così da averla a disposizione anche in vacanza.

La cuccia da interno è offerta su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 20.79 euro. Qui per acquistarla.

Per chi fosse alla ricerca di una cuccia morbida, imbottita e dal tessuto folto per affrontare il freddo invernale, Datex offre una soluzione a nuvola adatta per tutti gli animali domestici, anche i gatti oltre ai gatti. Completamente realizzata in tessuto impermeabile e resistente all’acqua, prevede una gommatura sul lato inferiore affinché non scivoli sul pavimento, garantendo pertanto il massimo della sicurezza al proprio amico a quattro zampe. Le dimensioni standard sono di 62x50x17 centimetri, ma sono disponibili anche altri tagli – oltre che vari colori – per poter soddisfare le necessità di qualsiasi razza e stazza di cane.

Il materassino nuvola è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 19.90 euro. Qui per acquistarlo.

Comtervi, casetta morbida per cani

Sempre sul fronte delle proposte simpatiche e dal design originale, Comtervi offre una cuccia per cani dalla forma a casetta, una piccola villa per il proprio amico quadrupede. Dalle dimensioni di 39×40.5×44 centimetri, prevede un tessuto traspirante e rimovibile, con tappetini bifacciali che permettono di mantenere una corretta climatizzazione sia in estate che in inverno. All’interno è presente un morbido tappeto, per il massimo del riposo, e un cuscino in cotone perlato ecologico. Il design a tetto spiovente incorpora anche un originale comignolo, mentre la cuccia è completamente pieghevole per un facile trasporto.

La casetta è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 15.68 euro. Qui per acquistarla.