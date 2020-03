Coronavirus, crowdfunding dei Ferragnez: ecco cosa ha prodotto

In poche ore hanno raccolto milioni di euro: oggi il crowdfunding dei Ferragni produce i suoi effetti; ecco cosa ha fatto sapere il San Raffaele di Milano.

Influencer di solidarietà: il progetto dei coniugi Ferragnez per contrastare il coronavirus sta dando i suoi frutti. Sono iniziati i lavori all’Ospedale San Raffaele di Milano per creare una nuova terapia intensiva per far fronte all’emergenza Covid-19. I Ferragnez pochi giorni fa avevano lanciato una campagna di crowdfunding per sostenere il sistema sanitario raccogliendo milioni di euro in poche ore.

4 milioni racimolati grazie all’intervento di tantissimi personaggi dello spettacolo: oggi finalmente il progetto è andato in porto. L’Ospedale San Raffaele ha espresso tutta la sua gratitudine pubblicando questo messaggio: