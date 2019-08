Crossfit, quali sono gli esercizi più comuni di questo sport

Dalla corsa ai temuti burpees: gli esercizi che chi pratica Crossfit è chiamato a eseguire stimolando diversi gruppi muscolari e bruciando calorie.

Ideata all’inizio degli anni 2000 in California, la disciplina detta Crossfit è un insieme di allenamenti individuali diversi ad alta intensità, praticabile da chiunque anche personalizzando gli esercizi in base alle proprie necessità. Chi pratica il Crossfit, infatti, può sia scegliere il numero di ripetizioni da eseguire sia la frequenza dell’allenamento, variando anche il peso e l’intensità.

Alla base del Crossfit ci sono una serie di stimoli differenti in grado di far acquisire specifici obiettivi: il nome stesso deriva dall’unione delle parole “cross” e “fit”, vale a dire un intreccio di diverse attività fitness che spaziano dagli esercizi di potenziamento a quelli eseguiti a corpo libero, dal sovraccarico alle attività aerobiche.

Crossfit: principi base

Il Crossfit è una disciplina che prevede l’esecuzione in sequenza di diverse tipologie di esercizi, basata tuttavia su uno schema preciso: si inizia con il consueto riscaldamento passando poi all’allenamento di forza e, successivamente, allo svolgimento di esercizi tecnici e allo stretching finale. L’allenamento segue un cosiddetto WOD, acronimo di Work Of The Day, l’allenamento del giorno che varia continuamente rendendo questa attività tutt’altro che monotona.

In generale, una sessione di Crossfit prevede quattro fasi diverse che insieme permettono di raggiungere un duplice obiettivo: da un lato ottimizzare la resistenza cardiorespiratoria e muscolare, migliorare la forza, la flessibilità e la velocità, potenziare agilità, coordinazione ed equilibrio, dall’altro lato acquisire abilità tecniche specifiche. Qui di seguito un dettaglio di ciascuna delle quattro fasi:

circa 15 minuti di riscaldamento e mobilità articolare: esercizi a corpo libero finalizzati ad attivare i singoli gruppi muscolari preparandoli a sostenere uno sforzo progressivamente più intenso;

e mobilità articolare: esercizi a corpo libero finalizzati ad attivare i singoli gruppi muscolari preparandoli a sostenere uno sforzo progressivamente più intenso; circa 30 minuti di esercizi di potenziamento che prevedono l’esecuzione di movimenti precisi sotto il monitoraggio del coach, chiamato a correggere eventuali errori;

che prevedono l’esecuzione di movimenti precisi sotto il monitoraggio del coach, chiamato a correggere eventuali errori; circa 30 minuti dedicati al WOD, insieme di esercizi ad alta intensità che rappresentano la parte metabolica dell’allenamento, volta a bruciare calorie ;

che rappresentano la parte metabolica dell’allenamento, volta a ; circa 10 minuti di allungamento muscolare e defaticamento, vale a dire esercizi di stretching anche mirati ad allungare la muscolatura e defaticare in seguito all’allenamento.

Esercizi più comuni

Il Crossfit, come descritto sopra, consiste nello svolgimento in sequenza di una serie di esercizi combinati in modi differenti. Tra i più condivisi da chi pratica questa disciplina compaiono: