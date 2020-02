Crisi climatica: governo italiano in tribunale

Fonte immagine: Istock

Un gruppo di associazioni ha lanciato la campagna Giudizio universale: finalmente il progetto arriva anche in Italia e porta in tribunale il governo.

Parliamo di: Cambiamenti Climatici

Paesi Bassi, in Francia, Irlanda, Belgio, Svizzera e Stati Uniti sono stati pionieri: adesso anche l’Italia ha un collettivo di associazioni che si è posto come obiettivo quello di portare il governo in aula per obbligarlo ad agire sul tema cambiamento climatico. Il progetto si chiama “Giudizio universale” ed è nato a giugno 2019 ma a breve dopo appena un anno arriverà sulla rampa di lancio: l’aula di tribunale.

Crisi climatica: cos’è il programma Giudizio Universale

Fonte: Istock

Le associazioni che fanno parte del collettivo sono moltissime ma tra esse ci sono A Sud, Attac e i movimenti No Tav e No Tap. In un comunicato fanno sapere: