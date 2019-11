Crisi climatica: appello di 11mila scienziati per misure urgenti

Fonte immagine: Photo by Markus Spiske on Unsplash

Oltre 11mila scienziati hanno sottoscritto un allarme pubblico per intervenire contro la crisi climatica: presenti anche 250 ricercatori italiani.

Parliamo di: Cambiamenti Climatici

Gli scienziati devono farsi avanti e dichiarare onestamente l’esistenza di una crisi climatica. Questo il messaggio lanciato da oltre 11mila scienziati, provenienti da 153 Paesi, che hanno sottolineato inoltre la necessità di non limitarsi più alla semplice produzione dei dati relativi ai cambiamenti nel clima, ma di supportare attivamente i governi nell’adozione di politiche efficaci.

Governi che devono però agire in fretta e bene. A sottolinearlo gli 11258 scienziati firmatari del rapporto “Avvertimento degli scienziati riguardo alla emergenza climatica“, pubblicato sulla rivista Bioscience e presentato da William Ripple, University of Oregon, Thomas Newsome University of Sydney, e William Moomaw, Tufts University. Tra i firmatari anche 250 ricercatori e ricercatrici provenienti dall’Italia.

Il rapporto è stato redatto cercando di mostrare nella maniera più chiara possibile, anche ricorrendo a diversi grafici, le tendenze ecosistemiche, economiche e sociali attraverso le quali valutare le più efficaci azioni di mitigazione. Questo perché i cambiamenti climatici sono reali, sottolineano gli 11mila firmatari, e la crisi deve essere gestita con la massima urgenza.

Nel documento sono state fornite ai governi mondiali sei raccomandazioni, relative ad altrettante macro-aree. A detta di Ferdinando Boero, in forza all’Università Federico II di Napoli e tra i redattori del rapporto, il programma ambientale italiano appena varato sembra già in linea con tali raccomandazioni:

A ben vedere questi punti sono ben rappresentati nel programma del nostro governo attuale, anche se i media non ne hanno dato risalto. Prima del governo Conte non era mai stato espresso in lettere tanto chiare. Sembra quasi che abbiano letto il nostro rapporto prima di scrivere il programma.

Di seguito le sei raccomandazioni inserite dagli scienziati nel rapporto “Avvertimento degli scienziati riguardo alla emergenza climatica”: