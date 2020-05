Creme di bellezza: a cosa servono e come funzionano

Fonte immagine: Istock

Le creme di bellezza sono prodotti che si applicano su viso e mani per rendere la pelle più luminosa ed elastica, ricercando, spesso, l'effetto antiaging.

Parliamo di: Bellezza naturale e Green Beauty

Angelina Jolie usa il caviale, Kate Middleton il veleno d’api, perle nere per Jennifer Connelly: ogni donna ha il suo segreto di bellezza, sognata eterea e scultorea e spesso racchiuso nelle creme di bellezza. D’altronde, diceva Coco Chanel: «La natura ti dà la faccia che hai a 20 anni, è compito tuo meritarti quella che avrai a 50!». Ecco perché molto spesso tante donne ricorrono alla scelta di prodotti di bellezza molto costosi che prometto un’azione sorprendente per rendere la pelle più luminosa ed elastica e in alcuni casi spacciandosi per elisir di bellezza congelata alle decine passate. È il periodo giusto per cedere alle tentazioni della luxury beauty: in quarantena con ancora una fase 2 agli inizi bisogna pensare al rientro in società con una pelle perfetta: ecco dunque qualche consiglio per sceglierla e scoprire come usarla.

Creme di bellezza: come sceglierle?

Kate Winslet adora Absolue L’Extrait di Lancôme realizzato in collaborazione con la maison Baccarat, Jennifer Lopez è una fan di La Mer, Kate Bosworth sceglie Or Rouge Face Cream di Yves Saint Laurent ma come si fa a scegliere la crema giusta per noi e soprattutto quando arriva il momento di necessità? Le creme di bellezza servono a nutrire la pelle, idratarla e renderla più elastica. In commercio esistono tantissime tipologie di creme e olii perché ogni pelle è diversa; ecco perché per scegliere il prodotto giusta bisogna tenere in considerazione le caratteristiche della nostra pelle: è secca? Grassa? Una regola da tenere a mente è che le creme per il viso non funzionano sul corpo e viceversa. Ogni crema ha una specifica formulazione (e principi attivi) per nutrire la pelle di ognuno di questi punti specifici del nostro corpo e viso, quindi utilizzare un solo prodotto per tutto permetterebbe di ottenere risultati in alcune aree trattate, trascurando tuttavia le altre.

L’universo delle creme di bellezza è davvero infinito e che si tratti di sieri o fluidi lo scopo è quello di garantire un vero e proprio momento di coccole per la pelle. Le più richieste sono quelle che garantiscono una buona dose di idratazione in profondità ma soprattutto che restituiscono freschezza al viso, rimpolpano ed eliminano qualche segno del tempo, il modo migliore per sceglierla è cercare tra le aziende che puntano sul green, libere da siliconi e altri additivi e selezionare la più adatta alla pelle che si ha. Molti siti mettono a disposizione anche dei test per capire quale potrebbe essere la più adatta ad ogni pelle. La scelta è vastissima: bisogna solo iniziare a provare!