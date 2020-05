Crema viso rassodante: come funziona

Rassodare cosce e glutei è un conto: eliminare l’effetto buccia d’arancia va bene, ma la crema rassodante viso a cosa serve? Credere che elasticizzare solo la pelle del corpo sia giusto è una falsa credenza abbastanza comune, soprattutto perché il viso ha bisogno di maggiori cure considerato l’insorgere continuo di inestetismi e rughe. A volte l’età non è la principale responsabile, ma anche la quotidiana beauty routine può influire negativamente su questo genere di problemi; ecco perché interviene la crema rassodante viso! Serve per mantenere la pelle sempre elastica, giovane e compatta. Attenzione, però, che la crema non basta: serve uno stile di vita sano, un’alimentazione corretta e un esercizio fisico costante. La beauty care ha bisogno di un organismo sano e allenato!

Crema viso rassodante: cos’è?

Distinguere le creme efficaci da quelle poco valide non è affatto semplice: ecco perché il consiglio migliore è quello di non puntare al ribasso ma scegliere solo prodotti di qualità, testarli e valutarne gli effetti. La ruga è una piega della pelle che di solito si sviluppa in aree esposte al sole. Gli esperti concordano sul fatto che le rughe siano il risultato di una combinazione di diversi fattori, piuttosto che di un solo fattore ma esistono creme rassodanti che aiutano a combattere anche questo tipo di inestetismo. Oggi ne consigliamo due da provare che appaiono le più complete per la beauty routine viso migliore:

Florence Bio Cosmesi- Face Cream: perfetta per chi è alla ricerca di una crema rassodante viso biologica, l’antietà di Florence Bio Cosmesi è ricco di acido ialuronico, vitamina E pura, retinolo e olio di jojoba, antiossidanti naturali che aiutano a rinnovare le cellule della pelle e a rassodare il viso. Noi l’abbiamo provata e gli effetti sono stati sorprendenti. L’azienda produce prodotti privi di additivi, siliconi, parabeni. L’efficacia è garantita e il top è che è anche 100% cruelty free!

Inci: Aloe barbadensis leaf juice, Aqua, Dicaprylyl carbonate, Heptyl undecylenate, Coco-caprylate, Caprylic/capric triglyceride, Propanediol, Polyglyceryl-2 stearate, Glycerin, Sodium ascorbyl phosphate, Glyceryl stearate, Stearic acid, Stearyl alcohol, Citrus aurantium amara flower water, Retinol, Ferulic acid, Benzyl alcohol, Prunus amygdalus dulcis oil, Hydrolyzed hyaluronic acid, Simmondsia chinensis oil, Butyrospermum parkii butter , Biosaccharide gum-4, Persea gratissima oil, Sodium lactate, Fructose, Glycine, Niacinamide, Urea, Inositol, Lactic acid, Sodium PCA, Centella asiatica extract, Origanum majorana leaf extract, Camellia sinensis leaf extract , Equisetum arvense extract, Tocopherol, Tocopheryl acetate, Ascorbyl palmitate, Xanthan gum, Maltodextrin, Oryza sativa starch, Lecithin, Parfum, Ethylhexylglycerin, Tetrasodium glutamate diacetate, Phenoxyethanol, Sodium benzoate, Citric acid. ingredienti provenienti da agricoltura biologica ingrediente a sostegno della biodiversità

Rilastil Crema Nutriente Antirughe Micro: ricca e idratante, migliora l’elasticità e morbidezza. Nutre, rivitalizza e ripristina la pelle lasciandola con una compatta, fresca, aspetto liscio. L’effetto antirughe è consistente: la crema annienta gli effetti malsani di esposizione quotidiana alla luce del sole, inquinamento e stress.

Inci: Aqua, Diethylhexyl Carbonate, Dimethicone, Glycerin, Steareth-2, Cetearyl Alcohol, Isostearyl Avocadate, Ppg-15 Stearyl Ether, Simmondsia Chinensis Butter, Dimethicone /Vinyl Dimethicone Crosspoiymer, Steareth-21, Ectoin, Persea Gratissima Oil, Simmondsia Chinensis Oil, Betaine, Cetyl Palmitate, Squamine, Panthenol, Persea Gratissima Oil Unsaponifiables, Acrylates/Vinyl Isodecanoate Crosspolymer, Arginine, Xanthan Gum, Sodium Hyaluronate, Sodium Lauroyl Lactylate, Tocopheryl Acetate, Biosaccharide Gum-4, Silica, Glycine Soja Oil, Tetradibutyl Pentaerithrityl Hydro-Xyhydrocinnamate, Ethyl Linolenate, Isoceteth-10, Ethyl Linoleate, Ceramide 3, Ceramide 6 Ii, Ceramide 1, Retinol, Carbomer, Cholesterol, Phytosphingosine, Tocopherol, Acacia Senegal Gum, Propylene Glycol Alginate, Butylene Glycol, Phenoxyethanol, Chlorphenesin, Benzoic Acid, Disodium Edta, Parfum.