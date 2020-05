Crema viso illuminante fai da te: ingredienti e ricetta

La crema illuminante home made può essere un bellissimo regalo per noi e le nostre amiche: prepararla è semplicissimo e il risultato è assolutamente wow.

L’illuminante viso è uno dei cosmetici necessari per realizzare una base trucco, tutte le donne ne hanno uno, in poche sanno come sfruttarlo al meglio esaltando la bellezza naturale senza appesantire il viso: per ottenere un effetto brillante bisogna creare dei punti luce ad hoc sul volto, esaltando l’incarnato che regalerà un aspetto fresco e riposato. I punti strategici su cui applicarlo sono: gli zigomi, il naso, l’arcata sopraccigliare, il dotto lacrimale e l’arco di cupido ma se volessimo applicare una crema illuminante per dare lucentezza a tutto il viso come potremmo fare per produrla fatta in casa?

Crema viso illuminante: come si fa?

Per creare una lozione illuminante per il viso, abbiamo bisogno di una crema ecobio da giorno per il viso e un ombretto in polvere libera color oro o argento, in alternativa possiamo munirci di pigmenti illuminanti disponibili in qualsiasi negozio fornitore di make-up. Una volta che avremo a disposizione gli ingredienti bisognerà applicare sul dorso della mano una noce di crema e miscelare ad essa del pigmento in polvere, fino a raggiungere la luminosità desiderata. Il composto uniforme andrà applicato su viso e decolté per vedere gli effetti desiderati con maggiore insistenza su zigomi, arco di cupido, mento e fronte per mettere in risalto i contorni del viso. Se hai un colorito scuro, l’illuminante che fa per te avrà una tonalità sull’oro-bronzo. Per pelli di colore olivastro sono indicati illuminanti viso dal pigmento vicino all’arancione intenso. Pelli chiare richiamano invece i colori dell’argento. Insomma, come avrai ben capito la colorazione ha la sua importanza.

Per un effetto ancora più impressionante si può aggiungere una profumazione: alla nostra crema ecobio per il corpo, aggiungiamo un ombretto in polvere libera color oro o argento e un olio essenziale profumato a piacere. Bisognerà poi miscelare la crema al pigmento in polvere e a qualche goccia di olio essenziale. Potrete applicare la lozione sul corpo e creare dei bellissimi effetti di luminosità sulla vostra pelle uniti a un delicato profumo e a chi vi chiederà dove avete acquistato il prodotto potrete rispondere che è già fuori produzione! Un ultimo consiglio: evitate i pigmenti che hanno al loro interno glitter e micro-glitter perché, oltre ad essere un po’ esagerati, non creano quel bel effetto satinato che vogliamo ma innaturale che non valorizza per nulla l’abbronzatura ma crea solo puntini luminosi sulla pelle. Ora che avete tutte le informazioni a vostra disposizione non vi resta che provare, provare e ancora riprovare per creare la vostra crema illuminante perfetta.