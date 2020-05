Crema di bellezza casalinga: come prepararla, le ricette

Fonte immagine: Istock

Le creme di bellezza per la pelle del viso e le creme di bellezza per la pelle del corpo sono prodotti indispensabili: ecco come fare per produrli in casa.

Mani, labbra, viso: più si va avanti e più è necessario tenere sempre idratata e pulita la pelle. Idratazione, dunque, sarà la parola d’ordine da seguire nella scelta della crema che più si confa al tipo di pelle che abbiamo: ma se siete stanche di scegliere prodotti pieni di siliconi che nel lungo periodo finiscono per danneggiare la vostra pelle, una buona soluzione può essere quella di produrre la crema in casa. Può essere sufficiente una miscela di miele, latte fresco e semi di lino per decongestionare la pelle ma non solo: le varianti sono moltissime e si possono sfruttare diversi rimedi naturali.

Creme di bellezza casalinghe: come farle

Crema di bellezza

Per fare una buona crema idratante perfetta per chi ha un problema di pelle grassa (incline all’acne) avrete bisogno di procacciarci questi ingredienti:

1 cucchiaio di miele

1 cucchiaio di pomodoro fresco

1 olio profumato

Prendete un pentolino abbastanza grande, mescolate gli ingredienti e con una spatola morbida applicatela sulla pelle lavata e asciugata. Un consiglio: non dimenticatevi di struccarvi prima dell’applicazione. Lasciate l’impacco in posa per 20 minuti, risciacquate con acqua tiepida. Per chi invece ha un problema di pelle secca che si sgretola facilmente il consiglio è di procedere con l’applicazione di burro di capra, da stendere delicatamente e lasciare in posa per 20 minuti. Trascorso il tempo di posa per entrambe le creme, risciacquate dolcemente e osservate gli effetti sulla pelle.

Crema antirughe

Per creare una maschera di bellezza fai da te per contrastare l’avanzamento dell’età in maniera naturale, senza sostanze chimiche vi occorreranno solo una patata lessa e un vasetto di yogurt bianco. Mixate gli ingredienti in una ciotola, lasciate in posa per 20 minuti e risciacquate con acqua fresca. Un’altra idea vincente è quella di utilizzare:

1 tuorlo

1 cucchiaio di miele millefiori

1 cucchiaio d’olio di oliva

1 cucchiaio di latte fresco

Tenete in posa per 10 minuti, risciacquate poi con acqua tiepida. Sapevate che l’albume dell’uovo è fondamentale per il nostro derma? E’ un ingrediente imprescindibile per molti dei nostri rituali di bellezza in quanto aiuta a stendere la pelle e, dunque, a eliminare le rughe del viso. Grazie al contenuto di aminoacidi, vitamine e minerali, si configura come un ingrediente naturale in grado di curare, rigenerare ed abbellire la pelle, ma non solo.

Crema idratante

Abbinare le proprietà dell’albume d’uovo a quelle dell’olio d’oliva e del miele, ci permette di ottenere una crema idratante dalle proprietà riparatrici. Per una preparazione ottimale a questa miscela aggiungiamo 1 cucchiaio di miele (25 grammi). Prendete un recipiente e inserite all’interno albume, olio di oliva e miele. Se l’odore non vi sembra straordinario potete aggiungere un olio profumato naturale. Una volta ottenuta una combinazione omogenea, lavate il viso con acqua tiepida e sapone neutro. Applicate su viso e collo con movimenti circolari e lasciate agire per circa 10 minuti. Trascorso il tempo di posa, lavate bene la zona con acqua tiepida. Nel desiderio di asciugare il viso non strofinate ma picchettate la pelle per non irritarla. Ora il risultato sarà visibile: potete ripetere l’applicazione due volte a settimana.