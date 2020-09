Crema anticellulite fai da te: ingredienti, preparazione e ricetta

Fonte immagine: Istock

Le creme anticellulite fai da te agiscono favorendo il microcircolo e diminuendo le adiposità localizzate nelle zone critiche.

La cellulite è una patologia che indica una condizione alterata dell’ipoderma, un tessuto sottocutaneo presente al di sotto della cute costituito prevalentemente da cellule adipose. Combatterla non è semplice (noi vi avevamo consigliato anche un prodotto di Ecco Verde) ma esistono alcuni accorgimenti che si possono utilizzare per migliorare l’estetica della zona. Prima di capire come creare una crema anti cellulite home made è bene ricordare che la cellulite si combatte con l’attività fisica, una sana alimentazione, un corpo ben idratato e trattamenti estetici mirati che riattivano il microcircolo. La crema anticellulite è efficace ma chiaramente ha bisogno di essere accompagnata da una sana routine.

Crema anti cellulite fai da te: la ricetta

Prima di capire quali sono gli alimenti da utilizzare per creare la nostra crema anti cellulite home made, cerchiamo di capire quale dovrebbe essere l’alimentazione da portare avanti per combattere questo inestetismo. Ridurre al minimo grassi e zuccheri, mangiare molta frutta e verdura, proteine magre e pesce azzurro e bere almeno due litri di acqua al giorno. In un quadro come questo si ottimizzano gli effetti benefici della crema anticellulite, soprattutto se si sceglie di produrre un composto con prodotti di qualità. È bene ricordarsi che nel caso della cellulite è essenziale agire sulle sue cause e non solo sui suoi sintomi.

Una buona crema fatta in casa potrebbe essere a base di caffè. La caffeina, alla base di molte delle creme in commercio, aiuta a riattivare la circolazione e combatte efficacemente gli inestetismi della cellulite. Come si fa? Bisogna aggiungere il fondo di una moka a un po’ di crema idratante bio (sceglietela con prodotti naturali), per poi massaggiare sulle zone critiche il composto per una decina di minuti consecutivi. Terminato il massaggio, da compiersi 2-3 volte alla settimana, risciacquate con acqua tiepida. Il massaggio deve essere drenante, se non avete tempo optate per un impacco. Spalmate sulle gambe la crema che avete realizzato con fondi di caffè e idratante e ricopritela con una pellicola trasparente. Lasciate agire circa 25 minuti, poi risciacquate.

Consigli per combattere la cellulite

Una valida alternativa consiste nella creazione di un olio essenziale con mandorle e cacao. Vi serviranno 12 foglie di edera, dell’olio di mandorle dolci e del cacao. Fate cuocere per una ventina di minuti in un pentolino d’acqua bollente le 12 foglie di edera e lasciate riposare finché il composto non diventa freddo. Mettete le foglie in un mixer con 6 gocce di olio di mandorle dolci e 2 cucchiai di cacao. Poi aggiungete il resto e mescolate ancora. Applicate sulle zone critiche le foglie di edera e lasciatele agire per mezz’ora, dopo di che risciacquate con acqua fresca e massaggiate. Combattere la cellulite non è semplice: va attaccata su vari fronti. Realizzare un prodotto da applicare non è abbastanza. Occorre massaggiare a lungo, avere un’alimentazione sana e un’attività fisica studiata per il vostro fisico.

E’ consigliabile scegliere di camminare almeno 30 minuti al giorno a cui si dovrà aggiungere attività fisica di altro tipo come la sala pesi o uno sport fisico a piacimento. Mantenere il fisico in forma non è semplice ma a lungo andare vi cambierà la vita.