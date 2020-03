Cowash: cos’è, quando e perché farlo

Fonte immagine: Istock

Il cowash è una tecnica di lavaggio indicata per chi ha la necessità di usare lo shampoo spesso a causa di capelli grassi o eccessivamente fragili.

Parliamo di: Bellezza naturale

Usare troppo spesso lo shampoo può stressare e indebolire il cuoio capelluto nel lungo periodo, ecco perché chi soffre per capelli troppo fragili e grassi spesso decide di optare per il cowash. Si tratta di una tecnica di lavaggio che utilizza balsamo (meglio se 100% naturale) e zucchero, perfetto per chi soffre per sebo o capelli che si spezzano facilmente. La tecnica è molto semplice: basta munirsi di due bicchieri e riempirli fino a metà (in uno metteremo solo zucchero, nell’altro solo balsamo bio).

Lo zucchero esegue naturalmente uno scrub alla cute, eliminando sporco e untuosità, il secondo deterge con delicatezza. I due ingredienti vanno mescolati delicatamente in un terzo contenitore e applicati sui capelli umidi massaggiando bene la testa per almeno cinque minuti con movimenti circolari per far sciogliere lo zucchero. A questo punto risciacquate delicatamente tutto almeno due volte.

Per chi soffre per capelli molto grassi si può aggiungere un cucchiaio di bicarbonato di sodio; per chi soffre, invece, di capelli molto secchi il consiglio è quello di aggiungere un cucchiaino di miele, uno di aloe vera e uno di olio di karité. Proprio grazie a questa formula molto semplice l’only wash o cowash può essere fatto anche a giorni alterni ma non deve diventare un sostituto dello shampoo tradizionale; il lavaggio classico va comunque fatto una volta alla settimana.