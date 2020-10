Covid, in Italia scenario 3: stretta su trasporti e attività?

Fonte immagine: iStock

Italia nello scenario 3 per quanto riguarda il Covid-19: cosa vuol dire e quali sono le possibili evoluzioni per trasporti e attività.

Parliamo di: Coronavirus

La nuova ondata di Covid in Italia ha portato il Paese verso lo scenario 3. Ad annunciarlo il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, intervenuto ieri durante un “Question Time” in Parlamento. Diverse le misure possibili per rendere ancora più serrata la lotta al virus. Trasporti e attività non essenziali nel mirino.

Secondo il Presidente del Consiglio Conte la curva dei contagi ha superato un’ulteriore soglia di guardia. A confermarlo uno studio del Cts (Comitato tecnico scientifico), sul quale il Governo avrebbe basato le misure contenute nel DPCM firmato il 24 ottobre 2020. Non sono escluse però ulteriori misure restrittive in assenza di segnali di miglioramento.

Giuseppe Conte è intervenuto in Parlamento confermando la necessità di misure restrittive per arginare la diffusione del Coronavirus. Una seconda ondata che rischia altrimenti di colpire l’Italia duramente. Sulla base di quanto indicato nello studio del Cts:

Lo studio prevede possibilità di interruzione di alcune attività particolarmente a rischio, anche su base oraria, possibilità di lezioni scaglionate per la scuola, incremento dello smart working per decongestionare i trasporti. A tali misure si è attenuto il Governo nell’adozione del DPCM. Nella giornata di sabato il Governo ha inviato una bozza del DPCM al Cts sollecitando un parere sul merito. Dopo ampia analisi il Cts “ha condiviso i provvedimenti inseriti nel testo”. Si tratta di misure severe, ma le riteniamo assolutamente necessarie. Altrimenti la curva epidiemiologica è destinata a sfuggirci completamente di mano.

Scenario 3, cosa significa

In base a quanto diffuso dalle autorità statali e sanitarie, indicato nel documento “Prevenzione e risposta a COVID-19“, lo scenario 3 si caratterizza per tale livello di trasmissibilità:

Rt regionali compresi tra 1,25 e 1,5 valutando anche la percentuale di tamponi positivi/tamponi totali, esclusi screening e retesting;

Rapida crescita dell’incidenza dei casi e gravità clinica;

CLuster non più distinti tra loro;

Nuovi casi spesso non correlati a catene di trasmissione note;

Graduale aumento della pressione per i DdP e per i servizi assistenziali;

Modesta limitazione del potenziale di trasmissione.

L’obiettivo indicato per questo scenario è di “mitigazione della diffusione del virus”, da raggiungere attraverso “interventi straordinari estesi (restrizioni locali temporanee su scala sub-provinciale)”.

Misure anti-Covid nello scenario 3

Le prime misure anti-Covid relative allo scenario 3 sono arrivate con il DPCM del 24 ottobre 2020. Tuttavia l’ulteriore crescita del tasso di contagi potrebbe spingere il Governo a rendere ancora più stringenti le disposizioni. I punti principali indicati nello studio del Cts indicano la necessità di intervenire limitando ad esempio l’affollamento dei trasporti pubblici.

Se dovessero rendersi necessarie nuove misure è possibile che scatti una sorta di “lockdown light”. Interruzione in questi casi soltanto delle attività più a rischio (anche su base oraria). Verrebbe inoltre incentivato ulteriormente il ricorso allo smart working e potrebbero essere adottate disposizioni più rigide anche per la scuola. Tra queste l’ingresso scaglionato per orari.

Covid-19, cosa fare per evitare il contagio

I consigli per evitare il rischio contagio sono più o meno gli stessi dall’inizio della Pandemia. Tuttavia spesso vengono disattese molte delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie. Ad esempio quella di indossare correttamente la mascherina protettiva. Il DPI deve coprire dal naso (compreso) fino al mento: indossarla solo il mento come una sciarpa o solo sulla bocca (scoprendo il naso) non forniscono la protezione richiesta. Tantomeno la fornisce portarla in tasca o lungo il braccio all’altezza del gomito.

Lavare le mani spesso e in maniera scrupolosa è un’altra regola d’oro. Se non si ha la possibilità di utilizzare acqua e sapone si può ricorrere a gel a base alcolica, la cui percentuale di alcol (etanolo o altre forme) dovrebbe per maggiore sicurezza superare il 70%.

Nei periodi maggiore rischio contagio, come ad esempio quello espresso con lo scenario 3, il consiglio è di limitare gli spostamenti all’essenziale. Quando fuori casa rispettare il distanziamento sociale di almeno 1 metro, in presenza di vento o in movimento almeno 2 metri. Evitare attività a rischio e applicare sempre il criterio di massima prudenza.