Covid-19: gli uomini hanno più anticorpi nel plasma

Fonte immagine: iStock

Gli uomini sviluppano più anticorpi e sono quindi più adatti a donare plasma da usare per trattare il Covid-19, a sostenerlo la NHS britannica.

Parliamo di: Coronavirus

L’utilizzo del plasma è tra le nuove terapie ideate per combattere l’infezione da Covid-19. Tuttavia non tutti i soggetti sarebbero uguali, e alcuni più di altri fornirebbero elementi utili a contrastare il Coronavirus. Secondo la NHS britannica gli uomini risulterebbero i più indicati, rispetto alle donne, in virtù del maggior numero di anticorpi sviluppato a causa della malattia.

I medici della NHS Blood and Transplant hanno chiesto ai cittadini britannici che si sono ammalati di Covid-19 di donare il proprio plasma. Gli esperti stanno conducendo dei test per mettere a punto un protocollo terapeutico per la malattia, a partire proprio dagli anticorpi sviluppati dagli ex pazienti. L’appello alla donazione è partito ad aprile e fino alla metà di maggio sono stati 600 i soggetti (uomini e donne) che hanno risposto.

Non tutti i soggetti sono adatti, in quanto per far sì che il plasma venga utilizzato deve contenere un livello minimo di anticorpi. Uomini e donne avrebbero mostrato in media concentrazioni differenti. Secondo i ricercatori è risultato idoneo il 43% degli uomini, mentre soltanto il 29% delle donne aveva sviluppato un livello di anticorpi ritenuto sufficientemente alto. Tra i migliori donatori di plasma figurerebbero inoltre coloro che provengono dall’Asia e chi è stato ricoverato in ospedale a causa del Coronavirus.

La spiegazione fornita dai ricercatori è che gli uomini tendono ad ammallarsi di Covid-19 più gravemente rispetto alle donne. Ciò porterebbe alla maggiore propensione a sviluppare alti livelli di anticorpi. Da qui l’appello del Prof. David Roberts, direttore associato per la donazione del sangue alla NHS Blood and Transplant:

Ci piacerebbe ancora essere contattati da chiunque abbia avuto il Coronavirus o i sintomi. Abbiamo bisogno di altri donatori di plasma. Ci piacerebbe essere contattati specialmente dagli uomini.

Fonte: BBC