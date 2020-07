Covid-19, obesità anche lieve aumenta rischio complicazioni

L’ obesità lieve può aumentare il rischio di complicazioni legate al Coronavirus . Secondo uno studio italiano non soltanto i soggetti fortemente obesi risentirebbero di tale condizione in caso di Covid-19 . A sostenerlo un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche dell’ Università di Bologna . Gli studiosi hanno intitolato la ricerca “How important is obesity as a risk factor for respiratory failure, intensive care admission and death in hospitalised COVID-19 patients?“, pubblicata sulla rivista European Journal of Endocrinology.

