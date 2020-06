L’adozione delle mascherine come dispositivo protettivo contro il Coronavirus avrebbe ridotto del 70% il tasso di mortalità. Questo secondo le conclusioni tratte dai ricercatori, pubblicate su Medrxiv.org, ma non ancora validate dal panorama scientifico internazionale. Proprio l’utilizzo di questi DPI si sarebbe rivelato, spiegano gli studiosi, il “più forte predittore del numero di morti per milione”.

Indossare le mascherine è efficace per prevenire il contagio da Covid-19 . La conferma arriva da uno studio internazionale, condotto dai ricercatori della Miyazawa Clinic di Hyogo e della University of Houston-Victoria. La ricerca si è basata sui dati raccolti da YouGov, che ha chiesto ai cittadini di 20 Paesi quali fossero le abitudini in termini di sicurezza anti Coronavirus .

