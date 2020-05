Covid-19 e inquinamento: al via task force internazionale

Hanno aderito al progetto diversi esperti di fama mondiale come John Ioannidis, epidemiologo e direttore del Meta-Research Innovation Center della Stanford University in California. Con lui anche Frank Kelly, alla guida del Centro di Ricerca sull’inquinamento atmosferico dell’ Imperial College London . A fornire il loro supporto anche università come Harvard , Oxford , Columbia University . Per l’Italia figurano l’ Università Tor Vergata di Roma , l’ Università di Torino , il CNR-ISASI , l’ Università di Trieste e la Federico II di Napoli .

Le informazioni riportate su GreenStyle.it sono di natura generale e non possono essere utilizzate per formulare indagini cliniche, non devono essere considerate come suggerimenti per la formulazione di una diagnosi, la determinazione di un trattamento, l’assunzione o la sospensione di un farmaco , non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico generico, di uno specialista , di un dietologo o di un fisioterapista. L’utilizzo di tali informazioni e’ sotto la responsabilita’, il controllo e la discrezione unica dell’utente. Il sito non e’ in alcun caso responsabile del contenuto, delle informazioni, dei prodotti e dei servizi offerti dai siti ai quali greenstyle.it puo’ rimandare con link.