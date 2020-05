Covid-19, chi fuma è più a rischio

Stando ai dati risulta un rischio del 14% in più, per i fumatori, di manifestare i sintomi classici (tosse secca e febbre). Percentuale che sale al 29% considerando un numero di almeno 5 sintomi, al 50% in caso di un minimo di 10 sintomi.

Al contrario di quanto affermato in studi precedenti, fumare non proteggerebbe dal Coronavirus . Secondo i ricercatori i precedenti lavori avrebbero sottostimato il numero di fumatori colpiti da Covid-19. Il motivo sarebbe da ricondurre al fatto che spesso, in fase di ammissione ospedaliera, tali informazioni non vengano rilevate.

