Covid-19, bambini vettori ad alto rischio secondo studio USA

Alcuni dubbi sull’esattezza dei dati sono stati espressi da alcuni ricercatori non coinvolti nello studio. In particolare è stato criticato l’aver cercato l’RNA del virus anziché “vivo”. A sostenerlo la virologa Juliet Morrison, University of California.

La situazione scuola è piuttosto complicata, ci sono molte sfumature oltre a quella scientifica. Uno dei tagli possibili è che non possiamo assumere che solo perché i ragazzi non si ammalano, o non diventano gravi, loro siano esenti da virus.

Timori sul fronte Covid-19 per il ritorno dei bambini a scuola . Secondo uno studio dell’ Ann and Robert H. Lurie Children’s Hospital of Chicago i piccoli al di sotto dei 5 anni avrebbero maggiori concentrazioni di Coronavirus nelle prime vie aeree. Dalle 10 alle 100 volte rispetto agli adulti secondo i pediatri statunitensi.

Le informazioni riportate su GreenStyle.it sono di natura generale e non possono essere utilizzate per formulare indagini cliniche, non devono essere considerate come suggerimenti per la formulazione di una diagnosi, la determinazione di un trattamento, l’assunzione o la sospensione di un farmaco , non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico generico, di uno specialista , di un dietologo o di un fisioterapista. L’utilizzo di tali informazioni e’ sotto la responsabilita’, il controllo e la discrezione unica dell’utente. Il sito non e’ in alcun caso responsabile del contenuto, delle informazioni, dei prodotti e dei servizi offerti dai siti ai quali greenstyle.it puo’ rimandare con link.