Cosmetici bio: perché è importante fare questa scelta

Fonte immagine: Istock

Un cosmetico che si può definire biologico contiene di solito degli ingredienti che provengono da agricoltura biologica e che sono 100% naturali.

Si fa un gran parlare di cosmetici bio, ma perché è così importante fare questa scelta nel quotidiano? Un cosmetico che si può definire biologico contiene di solito degli ingredienti che provengono da agricoltura biologica controllata. Utilizzano frutta e verdura provenienti da lavori che non fanno uso di pesticidi o di sostanze chimiche, ma anche da coltivazioni in cui non si fa uso di OGM. Si tratta di prodotti che non sono testati sugli animali e rispettano determinati valori che vanno aldilà del loro INCI. Anche le confezioni sono studiate ad arte: bandita la plastica, benvenuto il riutilizzabile. Le bustine solitamente sono realizzate in materiale compostabile, per ridurre l’impatto ambientale.

Non lasciatevi ingannare dalla scritta bio sul prodotto che in molti casi è ingannevole: quando un cosmetico è certificato, l’azienda che lo produce può scrivere sull’etichetta prodotto naturale o biologico. Accanto a questa definizione deve obbligatoriamente riportare il marchio dell’azienda che lo ha certificato. I prodotti con il bollino sono testati e sottoposti a rigidi controlli che li rende naturalmente molto meno dannosi di qualsiasi altro cosmetico in commercio. Un fast check online per vedere di quale azienda si tratta e quale recensioni riporta potrebbe essere utile.

La nostra pelle è impermeabile. Tuttavia, lascia penetrare fino al 60% delle sostanze che mettiamo in superficie. Sai che assorbe oltre due chili di cosmetici all’anno? Ecco perché scegliere prodotti non dannosi è fondamentale. Per avere una pelle sana e bella nonostante gli anni è importante fare una scelta consapevole subito: una scelta bio.