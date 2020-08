Cosmesi Vegan: 20,8 miliardi di dollari entro il 2025 grazie alle star

Fonte immagine: Istock

Sono sempre di più le star che lanciano linee cosmetiche vegan e cruelty-free e in breve tempo daranno un'incredibile propulsione al mercato.

Il mercato globale dei cosmetici vegani raggiungerà un valore di 20,8 miliardi di dollari entro il 2025, con un CAGR del 6,3% durante il periodo di previsione: sono queste le previsioni del report della società di ricerche Grand View Research. Gran parte di questo successo, inoltre, potrebbe dipendere dalle star del cinema e della tv che li pubblicizzano.

Da Rihanna, a Selena Gomez, ma anche Gwyneth Paltrow, Alicia Keys e Jessica Alba; senza dimenticare Lady Gaga: nessuna star si risparmia, sono tutte legate a linee di cosmetici vegan e cruelty free.

Secondo le statistiche è la generazione millennials a trainare il mercato: in particolare è il Nord America dove oltre il 70% della popolazione afferma di preferire, quando possibile, cosmetici vegani non testati sugli animali, favorendo quindi lo sviluppo di alternative cruelty-free. Anche in Italia la cosmetica etica piace.

Sono sempre di più i saloni che offrono trattamenti naturali, +19% rispetto al 2018, a fronte di una domanda crescente di trattamenti biologici, cruelty free e in alcuni casi completamente vegani. Il fenomeno è in crescita e non sembra affatto sul punto di esaurirsi. Anche le grandi aziende dimostrano sempre più interesse per il settore. C’è da immaginare un futuro completamente green per la cosmetica? C’è da sperarci, ma il cammino è ancora lungo.