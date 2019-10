Cosa fare ad Halloween 2019: eventi in Italia

Fonte immagine: Pixabay

Scenari urbani suggestivi, passeggiate notturne, antichi borghi avvolti nel mistero: 5 proposte per festeggiare Halloween 2019 in varie località italiane.

Parliamo di: Halloween 2019

Nel 2019 la festa di Halloween cade di giovedì e, anche quest’anno, inaugura il lungo ponte di Ognissanti che finisce domenica 3 novembre. Un’occasione perfetta non solo per trascorrere la serata del 31 ottobre partecipando a eventi interessanti e ammirando scenari suggestivi, ma anche per organizzare una gita fuori porta e allontanarsi dalla routine quotidiana.

L’Italia, da Nord a Sud, offre sempre una vasta scelta di eventi e manifestazioni programmati per la sera di Halloween, spesso allestiti nei centri storici, all’interno di antichi castelli e parchi pubblici tra i più belli della Penisola. Ecco alcune proposte per trascorrere la serata del 31 ottobre all’insegna dell’originalità e della sostenibilità.

Milano da brivido

La sera del 31 ottobre è possibile partecipare a un tour guidato attraverso alcuni leggendari luoghi oscuri di Milano, che in passato sono stati teatro di eventi funesti. Alle 20.50 parte la visita guidata “Halloween a Milano: la notte delle streghe”, un tour alla scoperta delle streghe e dei fantasmi che hanno infestato la città, dal patibolo di piazza Vetra alla Stretta Bagnera, fino al Castello Sforzesco. Si parte dalla Basilica di San Lorenzo in Corso di Porta Ticinese 35.

Fantasmi ai Castelli del Ducato

Il programma organizzato per la notte di Halloween ai Castelli del Ducato, in Emilia-Romagna, è ricco di eventi. Il circuito delle otto fortezze storiche prevede visite guidate a tema, passeggiate notturne nei sotterranei e nei parchi, cene suggestive a lume di candela. Solo per citarne alcuni, il Castello di Rivalta organizza un terrificante tour del maniero infestato da inquietanti creature, mentre al Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino sarà possibile prendere parte a un tour notturno che culminerà con l’apertura straordinaria della prigione Quattrocentesca e dell’antico passaggio segreto, il tutto popolato da cavalieri tenebrosi, pallide dame e soldati spettrali.

Storie di fantasmi a Firenze

Nel tardo pomeriggio del 31 ottobre, Firenze sarà lo scenario perfetto per dedicarsi a una passeggiata alla scoperta dei misteri e delle storie segrete che si celano dietro gli angoli della splendida capitale del Rinascimento. Il tour guidato, pensato anche per i più piccoli, partirà da Palazzo Rucellai alle 17.20. Alle 21.15, invece, l’appuntamento è per i più temerari pronti a cimentarsi in una passeggiata notturna con partenza da Piazza SS. Annunziata in corrispondenza della statua di Ferdinando I.

Halloween nella Roma segreta

Anche nella Capitale si susseguono numerosi eventi in occasione del 31 ottobre. Nel suggestivo scenario del Giardino Segreto delle Luci, Complesso Museale Santa Francesca Borgo Ripa, sarà possibile ammirare i saloni interni dell’antico ospedale in antico angolo nascosto di Trastevere.

Halloween alternativo in Puglia

Sebbene sia lontano dai consueti festeggiamenti a base di fantasmi e misteri di origine anglosassone, non si può non citare uno degli eventi più attesi di Ognissanti nel Sud Italia: a Orsara di Puglia, in Provincia di Foggia, i festeggiamenti sono posticipati come da tradizione alla notte tra i 1 e il 2 novembre, quando si celebra l’antica ricorrenza di “Fucacoste e Cocce priatorije” (Falò e teste del purgatorio) allestendo un falò e un banchetto da condividere con parenti e amici. Per i visitatori sono previsti spettacoli itineranti, processioni e spettacoli.