Corriere consegna un pacco e ruba cane in giardino

Una giovane addetta di un corriere espresso ha sottratto un cane trovato in un giardino, nel tentativo di rivenderlo su una piattaforma online.

Un corriere ha sottratto un cane dal suo giardino, durante un turno di consegna dei pacchi. È accaduto negli Stati Uniti, dove una donna – addetta alla distribuzione degli acquisti di un noto store online – è stata identificata non solo da un testimone, ma anche dalle registrazioni di una telecamera di sorveglianza. Per la responsabile vi è stato l’immediato arresto e il quadrupede è stato riconsegnato ai legittimi proprietari.

Il tutto è accaduto in un quartiere di Weatherford, in Texas, dove un cane si trovava nel giardino della sua abitazione. I proprietari si erano momentaneamente assentati per recarsi al supermercato con l’intento di acquistare qualche provvista, ignari dell’uscita del quadrupede dal loro appartamento. Al ritorno dalla breve tornata di acquisti, tuttavia, non hanno più trovato l’amato animale.

Il cane – un bassotto di 2 anni d’età chiamato RJ – è stato infatti sottratto da una giovane dipendente di una compagnia di corrieri espresso, una ragazza di ventidue anni. Denunciato il caso alle autorità, un giardiniere ha fornito la propria testimonianza, riconoscendo la giovane, e la ricostruzione è stata poi confermata dal girato di una videocamera di sorveglianza.

Raggiunta dagli agenti, la giovane pare abbia inizialmente negato di aver portato con sé il cane. In un secondo momento, invece, sembra abbia sostenuto di aver raccolto il quadrupede dalla strada, forse poiché abbandonato, dopo aver chiesto ai presenti se conoscessero il quadrupede. La versione è stata però negata dal giardiniere, il quale ha sottolineato di aver indicato alla giovane l’abitazione dei proprietari.

Secondo quanto riferito da Ethan Stark, un investigatore per l’ufficio dello sceriffo di Parker County, un annuncio di vendita del cane sarebbe apparso su Craiglist, un sito di scambio tra privati molto popolare negli Stati Uniti. La giovane, arrestata per il furto, è stata rilasciata dopo il pagamento di una cauzione da 2.000 dollari.

