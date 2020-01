Correre una maratona fa ringiovanire di 4 anni

Ai partecipanti allo studio è stato suggerito di seguire il “Beginner’s Training Plan” fornito dagli organizzatori della Maratona di Londra, pur non vietando espressamente l’utilizzo di piani differenti. Il programma consiste in circa 3 allenamenti settimanali di corsa per un periodo di 17 settimane. In media i volontari hanno percorso dai 10 ai 20 km a settimana.

Correre una maratona potrebbe riportare indietro di qualche anno l’orologio biologico e far vivere più a lungo . Almeno per quanto riguarda i vasi sanguigni secondo i ricercatori dello University College London. Gli esperti britannici hanno seguito per alcune settimane (tra il 2016 e il 2017) 138 partecipanti alla Maratona di Londra, tutti alla loro prima partecipazione.

