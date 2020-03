Coronavirus: medicina tradizionale cinese efficace a Wuhan

Secondo Boli quest’ultimo avrebbe fornito un aiuto decisivo nel contenere l’epidemia. A ciò si sommerebbero la capacità di realizzare velocemente ospedali temporanei per il trattamento dei casi di Covid-19 e l’interazione tra medicina cinese e occidentale. Stando a quanto affermato da Yu Yanhong, responsabile del Partito nell’Amministrazione Nazionale della Medicina Tradizionale Cinese, in base a osservazione clinica sarebbe emerso che la medicina tradizionale cinese si è rivelata efficace in oltre il 90% dei pazienti a cui è stata somministrata (circa il 90,6% dei casi totali di Coronavirus).

Cinque giorni consecutivi senza nuovi casi di Coronavirus per la città di Wuhan . La località cinese è divenuta ormai nota per aver ospitato il primo grande focolaio di Covid-19 , ma ora sembrerebbe potersi avviare verso una nuova definizione. Le autorità cinesi invitano a vedere il successo di Wuhan nella lotta al virus come fonte di speranza per tutti gli altri Paesi, Italia inclusa, alle prese con l’ emergenza .

Le informazioni riportate su GreenStyle.it sono di natura generale e non possono essere utilizzate per formulare indagini cliniche, non devono essere considerate come suggerimenti per la formulazione di una diagnosi, la determinazione di un trattamento, l’assunzione o la sospensione di un farmaco , non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico generico, di uno specialista , di un dietologo o di un fisioterapista. L’utilizzo di tali informazioni e’ sotto la responsabilita’, il controllo e la discrezione unica dell’utente. Il sito non e’ in alcun caso responsabile del contenuto, delle informazioni, dei prodotti e dei servizi offerti dai siti ai quali greenstyle.it puo’ rimandare con link.