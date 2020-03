Coronavirus: tutta Italia è zona rossa, l’annuncio di Conte

Per questo ho deciso di adottare misure ancora più forti e stringenti per contenere l’avanzata del coronavirus. Sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con ‘Io resto a casa’. Non ci sarà più una zona rossa, tutta l’Italia lo sarà: bisognerà limitare gli spostamenti a meno che non ci siano comprovati casi di lavoro o di salute. Saranno vietati tutti gli assembramenti. Il futuro dell’Italia è nelle nostre mani. Da ora anche le manifestazioni sportive saranno interrotte.”

Le informazioni riportate su GreenStyle.it sono di natura generale e non possono essere utilizzate per formulare indagini cliniche, non devono essere considerate come suggerimenti per la formulazione di una diagnosi, la determinazione di un trattamento, l’assunzione o la sospensione di un farmaco , non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico generico, di uno specialista , di un dietologo o di un fisioterapista. L’utilizzo di tali informazioni e’ sotto la responsabilita’, il controllo e la discrezione unica dell’utente. Il sito non e’ in alcun caso responsabile del contenuto, delle informazioni, dei prodotti e dei servizi offerti dai siti ai quali greenstyle.it puo’ rimandare con link.