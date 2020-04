Coronavirus: Travel blogger per l’Italia, raccolta fondi per Emergency

Fonte immagine: Travel Blogger per l'Italia

Al via Travel Blogger per l'Italia, raccolta fondi a sostegno di Emergency che vede il contributo di 180 travel blogger italiani.

Parliamo di: Coronavirus

Una raccolta fondi per sostenere chi lotta in prima linea durante l’emergenza Coronavirus. Questo l’impegno al quale hanno aderito 180 travel blogger italiani, che si impegneranno inoltre a dare fondo alla propria esperienza per realizzare insieme una guida: da un lato un ringraziamento per chi donerà sostenendo così Emergency, dall’altro uno stimolo che contribuisca a rilanciare il turismo del Bel Paese.

La raccolta fondi in favore di Emergency sarà attiva dal 21 aprile fino al 10 maggio. Si potrà donare attraverso il sito sostieni.emergency.it/travelbloggerperlitalia: a chi donerà verrà inviata una copia de “Destinazione Italia. 270+ idee per un viaggio lungo lo stivale“, la guida completa e inedita dell’Italia realizzata dai travel blogger che hanno aderito all’iniziativa, pubblicata in formato ebook: più di 700 pagine per un totale di 273 destinazioni tra luoghi meno conosciuti, e vere e proprie bellezze nascoste e inesplorate.

I fondi raccolti attraverso l’iniziativa “Travel blogger per l’Italia” verranno gestiti direttamente da Emergency, che ha attivato diversi progetti in Italia e contribuito all’allestimento di nuovi ospedali e alla gestione di diversi reparti di terapia intensiva. Emergency è inoltre in contatto con alcune autorità regionali italiane per valutare eventuali nuovi interventi nell’ambito della lotta al Coronavirus.

A ideare l’iniziativa “Travel Blogger per l’Italia” Nicoletta Sala, autrice del blog One Two Frida, che coordina il progetto insieme ad Agnese Sabatini, autrice del blog I’ll B right back. A offrire la loro collaborazione anche: Martina Sgorlon (Martinaway) – impaginazione della guida e le grafiche per i social; Cristiana Pedrali (Viaggevolmente) – copy dei social; Giorgia Fanari (La Valigia di Gio) – relazioni con la stampa; Elena Stafano (Milanosguardinediti) – relazioni con gli enti del turismo; Simone Lucchini (videomaker) – realizzazione del video.