Coronavirus: test rapido, risultati in 5 minuti al costo di 2 euro

È una tecnologia emergente e solida. Non siamo alla ricerca di profitti, si tratta di fare una rivoluzione scientifica. Siamo in una crisi di grandi dimensioni. Questo è stato collegato alla guerra e la guerra è quel momento in cui la tecnologia punta all’avanguardia e la gente deve lavorare più rapidamente. Il governo non è obbligato a farne uso, ma noi vogliamo soltanto essere nella posizione di sottoporre alle loro considerazioni una potenziale soluzione.

Presentato un nuovo test rapido per la diagnosi di Coronavirus . Un dispositivo che promette di essere non soltanto veloce, ma anche molto economico. Appena 2 sterline, poco più di 2 euro, il costo indicato per una singola verifica. A lanciarlo il suo ideatore, il Prof. Maneesh Singh, attraverso la compagnia Biocel Analytics. Una presentazione che ha coinciso con l’invio in tutti gli Stati Uniti dei primi esemplari del test rapido messo a punto dalla Abbott Laboratories.

