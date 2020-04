Coronavirus, smaltimento mascherine e guanti un rischio per l’ambiente

Mascherine e guanti possono trasformarsi, se non correttamente smaltiti, in rifiuti pericolosi per l'ambiente: l'allerta lanciata dal WWF.

Parliamo di: Coronavirus

Evitare che mascherine, guanti e altri dispositivi di protezione dal Coronavirus diventino rifiuti dannosi per l’ambiente. Questo è quanto chiede il WWF, che invita a non abbassare la guardia in merito ai possibili rischi per la natura. Quella stessa flora e fauna che in queste settimane è tornata in diversi luoghi a riappropriarsi della Terra.

A preoccupare il WWF sono soprattutto i crescenti avvistamenti di mascherine e guanti in mare, una grave minaccia per tartarughe, pesci e altri esemplari marini. Secondo le stime del Politecnico di Torino durante la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus verrà utilizzato circa 1 miliardo di mascherine al mese. Basterebbe che appena l’1% venisse smaltita in maniera scorretta per generare un inquinamento ambientale da 10 milioni di unità mensili.

È necessario grande impegno di sensibilizzazione da parte di tutti, a cominciare dagli stessi produttori. Ha sottolineato Donatella Bianchi, presidente WWF Italia: