Coronavirus: scienziati cinesi trovano due varianti in circolazione

Su questo studio sul coronavirus , così come riporta Reuters, gli esperti internazionali hanno però sollevato dei forti dubbi. In particolare Stephen Griffin , esperto diinfettivologia per l’Università di Leeds, ha affermato:

Secondo quanto riferito dagli scienziati, S-CoV apparirebbe meno contagioso, tanto da diffondersi più lentamente, mentre L-CoV potrebbe risultare molto più abile nell’infettare l’uomo. Sulla pericolosità di entrambe le varianti, non vi è però troppo accordo: potenzialmente ogni variante può causare gravi polmoniti , ma la frequenza relativa è difficile da stimare. Per questa ragione, gli esperti richiedono che siano condotti altri studi per comprendere appieno le potenzialità dei due gruppi, nonché verificare se si possa già parlare di una terza variante.

Le informazioni riportate su GreenStyle.it sono di natura generale e non possono essere utilizzate per formulare indagini cliniche, non devono essere considerate come suggerimenti per la formulazione di una diagnosi, la determinazione di un trattamento, l’assunzione o la sospensione di un farmaco , non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico generico, di uno specialista , di un dietologo o di un fisioterapista. L’utilizzo di tali informazioni e’ sotto la responsabilita’, il controllo e la discrezione unica dell’utente. Il sito non e’ in alcun caso responsabile del contenuto, delle informazioni, dei prodotti e dei servizi offerti dai siti ai quali greenstyle.it puo’ rimandare con link.