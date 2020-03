Coronavirus, ridotto l’inquinamento atmosferico in Lombardia

Le misure per il contenimento del Coronavirus fanno crollare l'inquinamento anche a Milano e in altre città lombarde, i dati Arpa Lombardia.

Come accaduto in Cina, anche la Lombardia potrebbe aver registrato dei cali di inquinamento legati al Coronavirus. Non sono ancora stati segnalati collegamenti certi, ma i dati Arpa Lombardia sembrerebbero pendere in quella direzione. L’aria nella Regione è migliorata nelle ultime due settimane, in corrispondenza delle prime misure limitative in merito a scuole, viaggi di istruzione, manifestazioni pubbliche, ma anche telelavoro o smart working.

Per quanto l’Arpa Lombardia non confermi chiaramente un collegamento tra Coronavirus e riduzione dell’inquinamento atmosferico, alcuni dati relativi alle concentrazioni di PM10 in alcune delle città lombarde più inquinate (Milano, Cremona, Mantova e Brescia) sembrerebbero fornire supporti importanti.

A cominciare dai valori di PM10 registrati da Arpa Lombardia il 23 febbraio, giorno del primo decreto relativo alle misure di contenimento del contagio: oltre 100 microgrammi per metro cubo. Un valore andato riducendosi in maniera esponenziale il 26 febbraio (tra 35 e 50µg/m³ appena tre giorni dopo il decreto) e poi ancora il 29 febbraio (tra 0 e 35) e il 3 marzo (tra 0 e 20). Circa 80µg/m³ in meno in poco più di una settimana. Ha dichiarato il climatologo e meteorologo Luca Mercalli: