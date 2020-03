Coronavirus: quali sono le attività all’aperto che si possono fare?

Fonte immagine: Istock

Dopo il decreto del 9 marzo sono in molti a chiedersi quali siano le attività all'aperto consentite: ecco una lista delle migliori da provare.

Parliamo di: Yoga

Sono operative da ieri mattina (10 marzo 2020) le nuove misure del DPCM del 9 marzo 2020 per contenere la diffusione del coronavirus in Italia: in tutto il paese è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; inoltre, sono sospese tutte le manifestazioni sportive in luoghi pubblici e privati.

Si invitano i cittadini al buon senso e a scegliere di effettuare meno spostamenti possibili. Bisogna aggiungere, però, che l’attività fisica (seppur controllata) non solo non è vietata ma è anche fortemente consigliata per tenere alto l’umore e conservarsi in buona salute in questo periodo in cui condizioni psicologiche e fisiche sono messe a dura prova dallo stress.

Si raccomanda comunque di scegliere spazi aperti e di tenere sempre la distanza di sicurezza con le persone intorno a noi, lavarsi spesso le mani e mettersi in quarantena all’apparire di sintomi influenzali. Per tenersi in forma ecco tre attività da svolgere all’aperto in questi giorni: