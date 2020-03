Coronavirus, pulizia strade: le indicazioni dell’Istituto Superiore della Sanità

Mercoledì 18 marzo si è finalmente riunito il Consiglio del sistema nazionale a rete per la protezione dell'Ambiente, presidiato dal Ministro Sergio Costasi è parlato, fra l'altro, dell'analisi della situazione in merito al tema dello spazzamento delle strade.

Mercoledì 18 marzo si è finalmente riunito il Consiglio del sistema nazionale a rete per la protezione dell’Ambiente, presidiato dal Ministro Sergio Costasi è parlato, fra l’altro, dell’analisi della situazione in merito al tema dello spazzamento delle strade. Il cornavirus ha reso necessario l’isolamento per tutti, ma le strade sono ancora battute per l’acquisto di beni di prima necessità come la spesa e le medicine. L’Istituto Superiore di Sanità ha fornito indicazioni sulla disinfezione delle strade e degli ambienti esterni in genere, confermando l’opportunità di procedere con la pulizia straordinaria delle strade per affrontare l’emergenza sanitaria con prodotti convenzionali. Ha, tra le altre cose, approfondito la pratica corretta per l’utilizzo di ipoclorito di sodio. In media stat virtus: è sbagliato usarlo massicciamente, la sua capacità di distruggere il virus è tutt’altro che accertata.

L’ipoclorito appare anche fra i consigli del Ministero per la pulizia della casa in era Covid-19: “Pulire i diversi ambienti, materiali e arredi utilizzando acqua e sapone e/o alcol etilico 75% e/o ipoclorito di sodio 0,5%.” Questa sostanza, però, è corrosivo per la pelle e dannosa agli occhi se usato in grandi quantità; ecco perché è importante saperne utilizzare la quantità giusta. Sull’incontro in questione il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha detto: