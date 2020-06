Coronavirus, prevista seconda ondata in 10 Paesi

Sette nazioni tra quelle maggiormente colpite si trovano ancora in lockdown . L’indice di rigore assegnato dai ricercatori di Oxford oscilla tra 70 e 80. Incluso il Brasile , che malgrado il negazionismo di Bolsonaro vede diversi Stati applicare in autonomia misure fortemente restrittive. Forte preoccupazione per Argentina , Bolivia e Colombia , ancora nelle primissime fasi della pandemia di Coronavirus : lockdown, ma numero di contagi ancora in rapido aumento.

In 10 Paesi è attesa la seconda ondata di Coronavirus . A sostenerlo è uno studio condotto dalla Blavatnik School of Government – Oxford University . I ricercatori hanno preso in esame diversi fattori, tra i quali l’indice di rigore sul distanziamento (parametro messo a punto dai ricercatori inglesi) e l’andamento dei casi di Covid-19. Tra le nazioni valutate figura anche l’Italia, per la quale le notizie sembrerebbero cautamente positive.

