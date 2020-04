Coronavirus: Playmobil, mascherine riutilizzabili in vendita online

Si tratta di mascherine realizzate in plastica lavabile e igienizzabile , così da permettere il riutilizzo. Tali dispositivi sono dotati di filtri intercambiabili e proteggono naso e bocca da vento, polvere e muco, riducendo così le possibilità di contagio. Gli stessi ideatori sottolineano però che non si tratta di dispositivi di tipo DM (mascherine chirurgiche) o DPI (dispositivi di protezione individuale), quindi non assicurano un livello di protezione dal Coronavirus paragonabile a tali presidi medico-sanitari.

