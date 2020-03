Coronavirus: per evitare contagio distanza di 4.5 metri

Non è sufficiente stare ad un metro da una persona infetta per evitare il contagio da coronavirus. Neppure 2 metri bastano. Uno nuovo studio cinese, reso noto dal South China Morning Post, svela quanto sia la reale distanza di sicurezza per evitare di essere contagiati dalle particelle virali del SARS-CoV-2 (virus responsabile del Covid-19): 4,5 metri .

