Coronavirus: OMS spiega come lavare le mani in maniera efficace

Fonte immagine: Photo by Curology on Unsplash

Lavarsi le mani è indicato da OMS e Ministero della Salute come attività di prevenzione dal Coronavirus, ecco come farlo in maniera efficace.

Parliamo di: Coronavirus

Lavare le mani è indicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come uno dei possibili metodi per tenere lontano il Coronavirus. Tenere le estremità pulite evita che si possa entrare in contatto con il virus toccando superfici contaminate e poi trasportando l’agente virale verso possibili canali di ingresso come bocca, naso, occhi e orecchie. Occorre però prestare attenzione a determinate regole affinché tale pratica risulti davvero efficace.

Il semplice lavare le mani non produrrebbe l’effetto sperato, soprattutto se la pulizia è svolta di corsa e senza troppa attenzione. Affinché tale procedura contribuisca a prevenire il contagio da Coronavirus occorre innanzitutto bagnare le mani e successivamente applicare una quantità di sapone sufficiente a coprire entrambe le estremità. A quel punto si dovrà procedere con la frizione dei palmi tra loro, per poi proseguire intrecciando le dita tra loro e pulendo bene anche tra un dito e l’altro.

A questo punto si dovranno chiudere i pugni e continuare la pulizia grattando ciascun palmo con le nocche dell’altra mano (muovendole lateralmente lungo il palmo). L’OMS raccomanda poi di infilare il pollice nel palmo chiuso della mano opposta, ruotandolo in un verso e nell’altro (ripetendo la procedura per ciascuna mano). In ultimo frizionare con la punta delle dita il palmo della mano opposta, anche qui ripetendo con entrambe le mani.

Risciacquare sotto acqua corrente le mani e utilizzare per l’asciugatura un fazzoletto di carta usa e getta, anziché un asciugamano di stoffa (che potrebbe trattenere per giorni agenti virali attivi). Con lo stesso pezzo di carta chiudere il rubinetto. A questo punto, conclude l’OMS, la procedura (della durata di circa 40-60 secondi) si potrà definire terminata. Si ricorda inoltre che qualora le mani non siano visibilmente sporche Ministero della Salute e Organizzazione Mondiale della Sanità raccomandano l’impiego di una soluzione alcolica per la pulizia delle mani.