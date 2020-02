Coronavirus, OMS: questi metodi non lo uccidono

La preoccupazione per la diffusione del nuovo coronavirus 2019-nCoV rimane alta e, comprensibilmente, sempre più persone cercano online informazioni relative alla prevenzione del contagio . Complice anche la velocità di propagazione tipica dei social network, in questi giorni sono apparsi in Rete consigli e trattamenti tra i più singolari. Molti dei quali non solo inefficaci nel combattere il virus apparso in Cina, ma in alcuni casi addirittura dannosi. Per questa ragione, l’ Organizzazione Mondiale della Sanità ha deciso di stilare un breve decalogo sui metodi non adatti a prevenire l’infezione, affinché la popolazione possa essere debitamente informata.

