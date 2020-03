Coronavirus: nuove regole per il Lazio, ecco quali sono

Fonte immagine: Istock

Nel Lazio arrivano nuove disposizioni dopo gli scioperi dei giorni scorsi: il coronavirus sta imponendo nuovi ritmi e nuove regole.

Parliamo di: Coronavirus

Supermercati aperti sì…ma con qualche limitazione; pizza sì…ma non tutta; nel Lazio arriva la stretta per l’emergenza coronavirus e cambiano le norme, si modificano, con restrizioni importanti. I supermarket resteranno aperti dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 19; la domenica apriranno alla stessa ora ma chiuderanno alle 15, a meno di diverse disposizioni a livello nazionale che potrebbero decidere la serrata domenicale totale o alle 13. La decisione arriva dopo gli scioperi dei giorni scorsi in cui i sindacati lamentavano la violazioni dei diritti dei lavoratori impiegati nei supermercati. La Pisana ha firmato un’ordinanza che va in tal senso: il documento esclude dai nuovi orari farmacie e parafarmacie.

Diverse disposizioni anche per i forni: si alla focaccia, alla pizza bianca, alla pizza rossa e ai biscotti secchi. No a torte e a tutti gli altri tipi di pizza, Margherita compresa. Varata una nuova circolare che spiega a tutti i vigili urbani come interpretare il decreto del Presidente del Consiglio per fronteggiare l’emergenza coronavirus. I forni non potranno vendere pizza con mozzarella o verdure. Niente torte, saluti anche ai bignè: panna, verdure, mozzarella e in generale latticini sono prodotti che dovrebbero arrivare ogni giorno in laboratorio, mentre farina, olio, e passata di pomodoro sono prodotti in sacchi o in scatola e quindi, in questo caso, più sicuri. Le norme sarebbero da considerarsi fino al 3 aprile: c’è da chiedersi se poi non ci sarà un nuovo decreto con nuove regole e nuove restrizioni.