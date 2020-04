Coronavirus: NaturaSì offre 800mila euro in buoni spesa

NaturaSì risponde all'invito del Governo e stanzia 800mila euro di buoni spesa come aiuto durante l'emergenza Coronavirus.

Contro l’emergenza Coronavirus NaturaSì ha offerto 800mila euro in buoni spesa ai Comuni italiani. Ad annunciarlo la stessa catena di supermercati, rispondendo così all’invito del Governo per l’assistenza di chi ha difficoltà ad accedere ai generi alimentari di prima necessità.

Tramite il partner tecnologico Amilon verranno erogati buoni spesa e buoni acquisto, per alimenti di prima necessità biologici e biodinamici, destinati ai più bisognosi. Ha commentato Michela Airoldi, direttore marketing dell’azienda:

NaturaSì mette a disposizione un totale di 800 mila euro di buoni spesa acquistabili da tutti i Comuni richiedenti al prezzo convenzionato di 400 mila euro, raddoppiando così l’impegno. I Comuni avranno i buoni mediante Gift Card digitali, uno strumento agevole sia per i clienti che per i Comuni stessi.

Un modo per stare vicino alla comunità in questo momento di crisi causato dal Coronavirus secondo Fausto Jori, amministratore delegato NaturaSì, che ha sottolineato:

Abbiamo raccolto l’invito del Governo perché, oggi più che mai, vogliamo stare vicino alla nostra comunità. In questo momento di crisi sanitaria, ma anche economica e sociale, possiamo dare segnali positivi, con un supporto concreto a tutto il nostro mondo, formato da aziende agricole, produttori, trasformatori, negozianti e clienti. Il cibo di qualità è un bene primario, soprattutto in un momento di crisi sanitaria.

Ci sembra doveroso pensare a chi, in questo momento delicato per il nostro Paese, è in difficoltà e fatica ad avere accesso al cibo, proprio quando è più importante nutrirsi bene. Per questo collaboriamo allo sforzo collettivo raddoppiando la ‘posta’ che i Comuni riusciranno a mettere in campo per venire incontro alle difficoltà delle famiglie.