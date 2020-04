Coronavirus: mutazione mette a rischio efficacia dei vaccini

Si tratterebbe di un ceppo di Coronavirus isolato a gennaio in uno studente di ritorno dalla Cina. Malgrado l’isolamento della variante sia avvenuto a inizio anno, la mappatura del virus sarebbe stata pubblicata appena un mese fa. Ciò rischia di rendere inutile la corsa al vaccino in atto tra i vari istituti di ricerca in tutto mondo. Dichiarano i ricercatori nell pre-pubblicazione apparsa su biorxiv.org:

Un nuovo ceppo di Coronavirus isolato in India potrebbe rendere inefficace l’attuale corsa al vaccino . A sostenerlo uno studio condotto da alcuni ricercatori australiani della Murdoch University, guidati dal Prof. Wei-Lung Wang della National Changhua University of Education di Taiwan. Sebbene la ricerca non sia stata ancora validata dal mondo scientifico tramite revisione, il documento apre alcuni interrogativi riguardo la prevenzione della polmonite Covid-19 .

