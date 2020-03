Coronavirus, Ministro Costa: restiamo uniti, coraggio contro la paura

Fonte immagine: Sergio Costa

Messaggio del Ministro dell'Ambiente Sergio Costa in merito al Coronavirus: un invito al coraggio e a restare uniti senza cadere preda della paura.

Restare uniti e costruire reti di solidarietà operativa contro la minaccia del Coronavirus. Questi alcuni dei punti principali contenuti nel messaggio pubblicato su Facebook dal Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, intervenuto attraverso i canali social per invitare gli italiani a fornire una risposta responsabile e coraggiosa all’epidemia in atto.

Nel primo passaggio Sergio Costa affronta il rischio che la paura da Coronavirus mini i rapporti sociali e prenda possesso della mente di tutti. A questo proposito invita tutti ad avere coraggio e a prendere in mano le redini della propria vita. Come ha scritto il Ministro dell’Ambiente:

La notte non è mai infinita, e più è scura, più l’alba sarà luminosa. Questo virus malefico insidia i nostri cari, le nostre famiglie e si insinua nei rapporti sociali e nelle abitudini quotidiane con subdola violenza. La preoccupazione diventa cifra delle nostre giornate e la paura a volte sembra attanagliare la nostra mente.

Ma avere paura è normale.

Non dobbiamo esorcizzarla, ma prenderne consapevolezza e agire.

La paura ha un antidoto che si chiama coraggio. Il coraggio di prendere con decisione in mano le redini della nostra vita e di chi ci circonda ed è più fragile di noi. I nostri figli e nipoti e i nostri anziani. Il coraggio si manifesta con comportamenti rigorosi e attenti. Con il rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie. Con il senso di unità nazionale che ci deve unire sempre. E deve prevalere.

Un messaggio che prosegue poi con un invito alla coesione, anche politica, affinché tutti procedano nella medesima e virtuosa direzione. Affrontando qualche inevitabile sacrificio, ma con la possibilità di riscoprire l’orgoglio di essere italiani:

Per una volta, almeno per una volta, dimentichiamo le distanze partitiche. Le diverse sponde di pensiero e le antitesi tra chi la pensa in modo e chi in un altro. Per una volta rimaniamo uniti e compatti. Dimostriamo al mondo intero e a noi stessi che siamo orgogliosamente italiani. Che siamo pronti a qualunque sacrificio per salvaguardare il bene collettivo e i nostri cari. Che siamo un esempio di amore reciproco e di rispetto. Si perché l’amore per chi amiamo è la molla che ci spinge a non fermarci. E a riscoprirci quel meraviglioso popolo di solidarietà condivisa che in ogni frangente tragico ci ha contraddistinto.

In ultimo un invito a non lasciare nessuno indietro e a non cedere all’isteria che “mina i rapporti e li annienta”. Ha concluso Costa: