Coronavirus, minaccia anche per la lotta ai cambiamenti climatici

Lotta ai cambiamenti climatici a rischio per colpa dell'emergenza Coronavirus, a lanciarlo l'avvertimento è l'International Energy Agency.

L’emergenza Coronavirus potrebbe rappresentare una minaccia per la lotta ai cambiamenti climatici. A dichiararlo è il direttore esecutivo della IEA (International Energy Agency), secondo il quale l’attività di prevenzione, contrasto e trattamento della pandemia rischia di erodere molti dei fondi originariamente destinati allo sviluppo di fonti rinnovabili, efficienza energetica e contenimento delle emissioni di CO2.

Se da un lato l’International Energy Agency si aspetta un drastico calo della domanda di petrolio in virtù del numero ridotto di spostamenti causa Coronavirus, dall’altro il rischio è proprio che a pagare le spese dell’emergenza siano gli investimenti nella Green Economy. Ingenti somme verranno destinate alla lotta contro il virus, rischiando però di danneggiare quella contro i cambiamenti climatici. Ha dichiarato Fatih Birol, direttore esecutivo IEA:

Non c’è niente da celebrare in un declino delle emissioni verosimilmente legato alla crisi economica, in quanto l’assenza di politiche corrette e misure strutturali renderà questo declino insostenibile.

Secondo Birol l’unico modo per rendere reali i benefici per il clima associati all’emergenza Coronavirus è quello di far ripartire l’economia attraverso il sostegno finanziario alla Green Economy. Lo spettro recessione è presente, pronto a frenare la crescita in diversi Paesi dell’Europa e del mondo. Il direttore esecutivo dell’IEA è stato chiaro, investire nelle fonti rinnovabili è tra i punti chiave per superare la crisi in maniera sostenibile:

Non dobbiamo permettere alla crisi di oggi di compromettere la transizione energetica verso fonti pulite. Abbiamo un’importante finestra di opportunità. Le maggiori economie mondiali stanno preparando pacchetti di stimolo. Un pacchetto ben delineato potrebbe offrire benefici economici e facilitare un ricambio di capitale energetico il quale porterebbe enormi benefici per la transizione energetica.

Fonte: The Guardian