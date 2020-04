Coronavirus: mascherine chirurgiche, sono davvero efficaci?

Le mascherine chirurgiche sono usate per difendersi dal Coronavirus, a Hong Kong è stato condotto uno studio per valutarne l'efficacia.

Le mascherine chirurgiche sono tra i presidi più utilizzati per difendersi dal Coronavirus. Sia per il costo ridotto, che per la minore difficoltà nel loro reperimento, questi strumenti si sono ampiamente diffusi tra la popolazione. Sono però davvero efficaci per tenere alla larga la polmonite da Covid-19? A questo domanda hanno cercato di rispondere alcuni ricercatori di Hong Kong, il cui studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica Nature Medicine.

Gli studiosi di Hong Kong hanno cercato di riprodurre per quanto possibile delle condizioni “reali”, pur non esponendo i soggetti al letale SARS-CoV-2. Sono stati selezionati 246 pazienti, affetti da varie patologie respiratorie tra le quali altri tipi di Coronavirus, oltre a diversi rhinovirus (responsabili ad esempio del comune raffreddore).

A 124 di loro è stato chiesto di indossare la mascherina chirurgica, autonomamente così da comprendere anche eventuali errori di posizionamento, mentre i restanti 122 non indossavano nessuno strumento protettivo. Come hanno commentato il Dott. Roberto Burioni e il Dott. Nicasio Mancini sul sito MedicalFacts:

I risultati ottenuti hanno dimostrato differenze di efficacia a seconda del virus considerato. In particolare, per quel che riguarda i coronavirus (ripetiamo, non quello della pandemia, ma i coronavirus stagionali che circolavano in precedenze), lo studio ha dimostrato una particolare efficacia nel limitare la loro emissione nei pazienti che indossavano la mascherina. Chi la indossava, non emetteva il virus né nelle goccioline più grandi che in quelle più piccole, il cosiddetto aerosol.

Meno efficace invece rispetto ai comuni virus del raffreddore. Per quanto verosimile non è possibile affermare con totale certezza, ha concluso Burioni, che l’efficacia delle mascherine chirurgiche sia a tutti gli effetti la stessa per il SARS-CoV-2. Servirebbero specifici test sul virus responsabile dell’attuale pandemia di Coronavirus.

