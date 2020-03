Italiani untori di Coronavirus: lo spot francese nella bufera

Fonte immagine: Video Canal+

Uno spot di pochi istanti della tv francese su Canal+ scatena lo scandalo: passa il messaggio che gli italiani siano «untori» di coronavirus.

Parliamo di: Coronavirus

Choc e sgomento: questi i sentimenti che scatena lo spot diffuso dall’emittente francese Canal+ in cui si sottointende, neanche troppo sottilmente, che gli italiani siano untori di Coronavirus. Il video, mandato in onda durante la trasmissione satirica «Groland Le Zapoi», ambientata in una Francia immaginaria e che aveva già preso di mira l’epidemia del Covid-19, appare inutilmente pungente.

Sui social sono intervenuti in molti per commentare l’accaduto, fra tutti, la ministra per le Politiche agricole Bellanova che ha detto:

Il video andato in onda in Francia durante una trasmissione di Canal+ è vergognoso e raccapricciante” attacca su Facebook Teresa Bellanova. “Davanti al momento di crisi e difficoltà che non solo il nostro Paese ma l’Europa intera sta affrontando, media e televisioni dovrebbero informare i cittadini, raccontando la verità. Basterebbe quello. Invece si sceglie di denigrare un intero Paese. Questa non è satira, è un’offesa ad un’intera nazione, è una evidente mistificazione dei fatti. È Il populismo fatto immagine. Si mandano in onda fake news per diffondere paura, dividere, creare barriere ma anche legittimare la concorrenza sleale.

Non è la prima volta che la satira francese prende violentemente di mira la sua cugina italiana, a partire dalle scioccanti copertine di Charlie Hebdo dopo il crollo del ponte Morandi fino alla tragedia di Rigopiano. Stavolta, però, sembra si sia passato davvero il segno.