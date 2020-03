Amuchina ? Mascherine ? No! In Australia dallo scoppio del Coronavirus il bene più ricercato è la carta igienica. I supermercati locali sono stati quindi costretti a porre delle limitazioni alle vendite per evitare di esaurire completamente le scorte. Anche online a breve si potranno comprare al massimo quattro confezioni alla volta. La notizia è stata diffusa dal quotidiano Sydney Morning Herald .

