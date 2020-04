Coronavirus: in arrivo test rapido sulla saliva, esito in pochi minuti

Il funzionamento del test rapido per il Coronavirus è molto semplice: basta applicare un campione di saliva su una striscia assorbente per vedere comparire entro pochi minuti l’esito dell’esame, espresso attraverso una particolare colorazione. Un meccanismo che permette a chiunque di intepretare il risultato, analogamente a quanto accade per il test di gravidanza. Hanno dichiarato i portavoce dell’Asst dei Sette Laghi:

Pochi minuti per capire se si è affetti o no da Coronavirus . È stato messo a punto in Italia dalla Asst dei Sette Laghi e dall’Università dell’Insubria un nuovo test rapido , che analizza in breve tempo un campione di saliva. Lo strumento permette a chi si sottopone all’esame di sapere se in quel dato momento si è positivi alla polmonite da Covid-19 .

Le informazioni riportate su GreenStyle.it sono di natura generale e non possono essere utilizzate per formulare indagini cliniche, non devono essere considerate come suggerimenti per la formulazione di una diagnosi, la determinazione di un trattamento, l’assunzione o la sospensione di un farmaco , non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico generico, di uno specialista , di un dietologo o di un fisioterapista. L’utilizzo di tali informazioni e’ sotto la responsabilita’, il controllo e la discrezione unica dell’utente. Il sito non e’ in alcun caso responsabile del contenuto, delle informazioni, dei prodotti e dei servizi offerti dai siti ai quali greenstyle.it puo’ rimandare con link.